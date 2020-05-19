Последние несколько месяцев всех жителей планеты интересует лишь один вопрос: когда пандемия коронавируса прекратится? Ранее свои предположения насчет этого высказывали самые разные специалисты и оказались неправы. Но теперь, когда рост заболевших больше не фиксируется, уже можно делать более точные прогнозы.

Последние несколько месяцев всех жителей планеты интересует лишь один вопрос: когда пандемия коронавируса прекратится? Ранее свои предположения насчет этого высказывали самые разные специалисты и оказались неправы. Но теперь, когда рост заболевших больше не фиксируется, уже можно делать более точные прогнозы.Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова недавно сделала важное заявление. Специалист считает, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в июле. Однако это касается лишь России. Как будут обстоять дела в других странах, эксперт не предполагала.Малинникова уверена, что уже надо отменять режим самоизоляции. "Надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия как карантин и постепенно выходить", – сказала она. Инфекционист Минздрава надеется, что к середине лета ее уже не будут приглашать в качестве эксперта в передачи.Материал дополняется.