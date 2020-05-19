Медведя, напавшего на мужчину в Ярославле, застрелили в ночь на 19 мая. Об этом сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

Медведя, напавшего на мужчину в Ярославле, застрелили в ночь на 19 мая. Об этом сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования."В течение 15 часов медведь оставался на границе с городской чертой, не уходил вглубь леса, а находился на опасно близком расстоянии от населенного пункта", – отметили в департаменте. Эксперты сочли поведение животного неадекватным. Опасаясь, что трехлетний медведь снова придет в город, егеря ликвидировали его.Специалисты пояснили: в возрасте трех лет медведь весит около 80 килограммов, а длина его когтей составляет 4 сантиметра."Он значительно превосходит по силе взрослого крепкого человека. Поэтому встреча с диким зверем может закончится печально", – сказал замглавы комитета охраны и использования животного мира регионального природоохранного департамента Владимир Сафонов.В департаменте не исключили, что зверь был заражен бешенством. У него взяли пробы и отправили на экспертизу.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент нападения медведя на мужчину. Человек стоял на тротуаре и говорил по телефону, когда на него набросился косолапый. Отбиться от животного мужчине помог оказавшийся рядом таксист.Эксперты призывают граждан не приближаться к диким зверям, оказавшимся в городе, и не пытаться их покормить. Стоит отметить, что появление медведя – не единственный такой случай в Ярославле. В прошедшие выходные в город вышли лоси.