Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, намерена ввести минимальный размер для первичных размещений. Нижним порогом станет сумма в $25 миллиардов, сообщает Reuters.

Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений. Нижним порогом станет сумма в $25 миллиардов, сообщает Reuters. Ссылаясь на собственные источники, агентство поясняет, что такой лимит должен затруднить выход через эту торговую площадку на фондовый рынок китайских компаний. Как отмечает Reuters, такой шаг станет чуть ли не финальной точкой в и без того до крайности напряженных финансовых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.Попытки ограничить доступ компаний из Поднебесной на биржу Nasdaq предпринимала еще в прошлом году, отмечает агентство. Источники агентства отмечают, что американские биржи беспокоит финансовая непрозрачность китайских IPO и связи предпринимателей из этой страны с крупнейшими инсайдерами. Бумаги таких эмитентов часто оседают на руках у ограниченного круга инсайдеров, и их низкая ликвидность делает эти акции непривлекательными для крупных институциональных инвесторов, на которых делает ставку Nasdaq.При этом, как отмечают собеседники Reuters, открыто ограничивать в правах китайские компании биржа не будет. Однако требование привлечь в ходе первичного размещения не менее $25 миллиардов закроет ряду эмитентов из Поднебесной доступ к фондовому рынку. Из котирующихся на бирже с 2000 года 155 китайских компаний, по данным Renfinitiv, около 40 в ходе IPO до планки $25 миллиардов не дотянули.