Рекордный по своему уровню паводок угрожает Палатам Строгановых в Усолье. Как сообщает ГТРК Пермь, сейчас вода вплотную приблизилась к памятнику архитектуры и музею. К монастырскому подворью можно добраться только вплавь.

Рекордный по своему уровню паводок угрожает Палатам Строгановых в Усолье. Как сообщает ГТРК "Пермь", сейчас вода вплотную приблизилась к памятнику архитектуры и музею. К монастырскому подворью можно добраться только вплавь.На этот раз ситуация действительно сложная. Как рассказала игуменья Ариадна, настоятельница Спасо-Преображенского женского монастыря, вода уже зашла в подворье. К живущим на территории домашним животным — кошкам, козам, лошадям — теперь можно только приплыть на лодке.Главную опасность наводнение представляет для фондов музея. В нем сейчас — 4000 экспонатов. В соседних помещениях работники уже подняли все стулья наверх, чтобы спасти мебель. По словам завотделом истории и архитектуры музея-заповедника "Усолье Строгановское" Натальи Падериной, весь коллектив пришел на работу и пытается спасти все предметы, которые могут оказаться затоплены. Экспонаты перенесены на верхние этажи.Паводок ежегодно затапливал парк, но до здания музея никогда не доходил. Правда, есть фотографии начала прошлого века — свидетельства того, что в то время большая вода часто заливала обширные территории рядом с заповедником, угрожая людям и домашнему скоту. Ситуация изменилась после строительства Камской ГЭС в 1952-53 годах. По словам Станислава Хоробрых, замдиректора по науке музея-заповедника, уровень воды в Каме изменился, река вышла из реальных берегов и угрожала островной части. Было проведено большое количество земельных работ, созданы искусственные насыпи.Управление гражданской защиты Березников дает благоприятный прогноз: дальнейшего повышения уровня воды в Каме не предвидится, и в ближайшие дни она будет отступать.