Звезда сериала Катя и Блэк Юлия Мельникова рассказала, какой запомнила коллегу по цеху Веру Глаголеву. Артистки тепло относились друг к другу.

Звезда сериала "Катя и Блэк" Юлия Мельникова рассказала, какой запомнила коллегу по цеху ВеруГлаголеву. Артистки тепло относились друг к другу.Актриса Вера Глаголева скончалась 16 марта 2017 года. Последние дни знаменитостьпровела в Германии, в клинике Шварцвальд-Бар при университете Фрайбурга. Долгоевремя артистка боролась с раком желудка. К сожалению, недуг оказался коварным ине оставил звезде шанса.По словам Мельниковой, ее знакомство с Глаголевой состоялось на съемкахкартины "Одна война". Вера выступала в ленте режиссером, Юлия исполняла однуиз главных ролей."Глаголева была очень тонкая, ранимая, мудрая", – вспоминаетприятельницу и коллегу по цеху звезда сериала "Катя и Блэк". Юлия отмечает, чтоВера казалась крайне самостоятельной. Неправильно думать, что Глаголева сделалакарьеру благодаря мужу-бизнесмену. Супруг, естественно, помогал артистке,однако главный секрет успеха в случае Веры – это талант.Мельникова добавила, что ее приятельница была оченьотзывчивой. Много лет назад в рамках режиссерских курсов Юлия представляла дебютную работу в Доме кино. Глаголева тогда нашла время и пришла ее поддержать.16 Май 2020 в 8:17 PDTЗвезда сериала "Катя и Блэк" поведала также, что никогда не акцентировала внимание на том, что борется с онкологией. Актриса не жаловалась, не позволяла себе дать слабину. Съедаемая раком знаменитость до последнегопродолжала трудиться. "Теперь понимаю, как ей было тяжело работать. Но онапрофессионал, каких сейчас почти не осталось", – сказала Юлия Мельникова.