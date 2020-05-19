Звезда сериала Катя и Блэк Юлия Мельникова рассказала, какой запомнила коллегу по цеху Веру
Глаголеву. Артистки тепло относились друг к другу.
Звезда сериала "Катя и Блэк" Юлия Мельникова рассказала, какой запомнила коллегу по цеху Веру
Глаголеву. Артистки тепло относились друг к другу.
Актриса Вера Глаголева скончалась 16 марта 2017 года. Последние дни знаменитость
провела в Германии, в клинике Шварцвальд-Бар при университете Фрайбурга. Долгое
время артистка боролась с раком желудка. К сожалению, недуг оказался коварным и
не оставил звезде шанса.
По словам Мельниковой, ее знакомство с Глаголевой состоялось на съемках
картины "Одна война". Вера выступала в ленте режиссером, Юлия исполняла одну
из главных ролей.
"Глаголева была очень тонкая, ранимая, мудрая", – вспоминает
приятельницу и коллегу по цеху звезда сериала "Катя и Блэк". Юлия отмечает, что
Вера казалась крайне самостоятельной. Неправильно думать, что Глаголева сделала
карьеру благодаря мужу-бизнесмену. Супруг, естественно, помогал артистке,
однако главный секрет успеха в случае Веры – это талант.
Мельникова добавила, что ее приятельница была очень
отзывчивой. Много лет назад в рамках режиссерских курсов Юлия представляла дебютную работу в Доме кино. Глаголева тогда нашла время и пришла ее поддержать.
16 Май 2020 в 8:17 PDT
Звезда сериала "Катя и Блэк" поведала также, что никогда не акцентировала внимание на том, что борется с онкологией. Актриса не жаловалась, не позволяла себе дать слабину. Съедаемая раком знаменитость до последнего
продолжала трудиться. "Теперь понимаю, как ей было тяжело работать. Но она
профессионал, каких сейчас почти не осталось", – сказала Юлия Мельникова.