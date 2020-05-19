Работа над вторым сезоном картины возобновлена. В новой части сериала Ведьмак
появятся новые персонажи.
Работа над вторым сезоном картины возобновлена. В новой части сериала "Ведьмак"
появятся новые персонажи.
Создатели теленовеллы вот-вот приступят к съемкам после перерыва из-за
пандемии коронавируса. В Британии ослабили карантин, поэтому в скором времени
съемочная группа "Ведьмака" вернется к работе.
Отметим, что во второй части картины к уже сложившемуся
касту присоединятся новые лица. Например, актер и каскадер Джоэль Адриан. Он
сыграет роль Хемрика. Этот персонаж тоже ведьмак, он из Каэр Морхен – крепости,
где на протяжении веков обучают охотников за нечистью.
Отметим, что в одноименном цикле романов польского писателя
Анджея Сапковского героя по имени Хемрик нет. Персонажа Джоэля Адриана придумали
сценаристы сериала. Поэтому сказать что-либо конкретное о новом ведьмаке и его
месте в сюжете до выхода новых эпизодов невозможно. Между тем есть предположение,
что Хемрик мог бы появиться в воспоминаниях Геральта.
16 Июл 2019 в 10:44 PDT
Напомним, первый сезон увидел свет в
декабре 2019 года. В центре сюжета мутант и охотник на чудовищ Геральт. Герой и
его лошадь по кличке Плотва постоянно в пути. Ведьмак Геральд зарабатывает
избавляя людей от различной нечисти. Центрального персонажа в картине сыграл
британский актер Генри Кавилл.