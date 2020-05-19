Работа над вторым сезоном картины возобновлена. В новой части сериала Ведьмак появятся новые персонажи.

Работа над вторым сезоном картины возобновлена. В новой части сериала "Ведьмак"появятся новые персонажи.Создатели теленовеллы вот-вот приступят к съемкам после перерыва из-запандемии коронавируса. В Британии ослабили карантин, поэтому в скором временисъемочная группа "Ведьмака" вернется к работе.Отметим, что во второй части картины к уже сложившемусякасту присоединятся новые лица. Например, актер и каскадер Джоэль Адриан. Онсыграет роль Хемрика. Этот персонаж тоже ведьмак, он из Каэр Морхен – крепости,где на протяжении веков обучают охотников за нечистью.Отметим, что в одноименном цикле романов польского писателяАнджея Сапковского героя по имени Хемрик нет. Персонажа Джоэля Адриана придумалисценаристы сериала. Поэтому сказать что-либо конкретное о новом ведьмаке и егоместе в сюжете до выхода новых эпизодов невозможно. Между тем есть предположение,что Хемрик мог бы появиться в воспоминаниях Геральта.16 Июл 2019 в 10:44 PDTНапомним, первый сезон увидел свет вдекабре 2019 года. В центре сюжета мутант и охотник на чудовищ Геральт. Герой иего лошадь по кличке Плотва постоянно в пути. Ведьмак Геральд зарабатываетизбавляя людей от различной нечисти. Центрального персонажа в картине сыгралбританский актер Генри Кавилл.