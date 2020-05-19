Надежда Бабкина, перенесшая серьезное заболевание, снова стала сниматься. 70-летняя артистка появилась на съемках новых выпусков шоу Модный приговор на Первом канале.

Надежда Бабкина, перенесшая серьезное заболевание, снова стала сниматься. 70-летняя артистка появилась на съемках новых выпусков шоу "Модный приговор" на Первом канале.Надежда Бабкина перенесла тяжелейшее двустороннее воспаление легких. Более того, в медицинских кругах упорно муссируются слухи, что болезнь носила коронавирусный характер. Сама артистка предпочитает не уточнять своего диагноза, называя недуг просто болезнью.Тем не менее, певица настолько оправилась, что уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале. Кадры со съемок артистка выложила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Певица предстала перед зрителями в ярком оранжевом наряде, со стильной укладкой и макияжем. Образ завершали массивные золотые украшения.Подписчики, судя по комментариям в Сети, неоднозначно отнеслись к возвращению Надежды Бабкиной. Одни сочли, что певица недостаточно оправилась после болезни и ей стоило бы побыть дома, дескать, выглядит она неважно. Другие же, наоборот, рассыпались в комплиментах Надежде Бабкиной, отметив ее свежий и цветущий вид."Всем привет! Мы работаем. В образе работаем, чтобы жизнь украсить", – коротко объявила Надежда Бабкина, пока стилист ей лаком укладывал темные локоны.Кстати, в кадре появился и ведущий шоу Александр Васильев, который тоже, как и Надежда Бабкина, недавно выписался из больницы. Историк моды не стал скрывать, что переболел коронавирусом. Он даже высказал предположение, что . Впрочем, на певицу тот совсем не обижается.У Александра Васильева болезнь протекала довольно легко. Едва попав в клинику, он быстро пошел на поправку. После выписки шоумен еще некоторое время просидел на карантине. А теперь с новыми силами приступил к работе. Отметим, что съемки передачи проходят, как и прежде, без зрителей.