Пассажирская навигация на Оби открылась на две недели позже обычного срока. Причина — сложная эпидемиологическая ситуация в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Первый теплоход отправился в Седову Заимку с пристани Речного вокзала накануне утром, 18 мая, передает ГТРК Новосибирск.

Пассажирская навигация на Оби открылась на две недели позже обычного срока. Причина — сложная эпидемиологическая ситуация в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Первый теплоход отправился в Седову Заимку с пристани Речного вокзала накануне утром, 18 мая, передает ГТРК "Новосибирск".Несмотря на то, что было принято решение открыть навигацию, по-прежнему особое внимание на суднах уделяется санитарной безопасности. Строго будут следить за соблюдением антивирусной дистанции. Все члены экипажа носят маски. Тебования Роспотребнадзора обязательны к выполнению, отметил исполнительный директор "Речфлота" Антон Бочаров. Корабли регулярно проходят дезинфекцию. На палубах установили санитайзеры.Кстати, для местных дачников открылось и сезонное автобусное движение. Маршруты движения проходят через крупные остановки — в Академгородке на Демакова и на Красном проспекте. По словам водителей, расписание транспорта составлено с учетом пассажиропотока, чтобы максимально избежать скопления людей. Уточнять время рейсов лучше в Интернете.