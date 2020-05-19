В Пензе сотрудники Росгвардии помогли пенсионерке, которая потеряла сознание на улице. Все произошло рядом с Управлением ведомства. Женщине стало плохо, она упала на тротуар.

В Пензе сотрудники Росгвардии помогли пенсионерке, которая потеряла сознание на улице. Все произошло рядом с Управлением ведомства. Женщине стало плохо, она упала на тротуар. Один из росгвардейцев тут же подбежал к пострадавшей и перенес ее на ближайшую скамейку, другие сотрудники вызвали бригаду "скорой" и до приезда медиков оказывали женщине первую помощь, сообщает телеканал "Россия 24"."Я шел по улице недалеко от управления на службу и увидел, что женщине стало плохо, она упала. Я подбежал к ней, помог ей подняться, тут еще тоже коллеги подошли, мы проводили ее на лавочку, вызвали скорую помощь. Ждем, когда приедет скорая, потому что в таком состоянии ее нельзя оставить", — рассказал Алексей Бойко, помощник начальника кинологической службы управления Росгвардии по Пензенской области."Единственное, что могу сказать, что при первом осмотре было пониженное артериальное давление. Была оказана посильная первая помощь. Чуть-чуть подняли давление до более-менее приличных цифр, но опять-таки сказать о том, какое у неё родное давление, какие заболевания она имеет — это очень сложно. Была вызвана бригада скорой помощи. Ну и уже, наверное, в лечебных учреждениях будет оказана какая-то помощь, исходя из того, какие диагностические мероприятия проведут, какие диагнозы будут выставлены", — пояснил Андрей Чиж, старший врач группы медицинского обеспечения регионального управления Росгвардии.