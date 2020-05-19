Российский лоукостер планирует с 1 июля начать выполнять полеты из Калининграда в Сочи. Как передает ГТРК Кубань с ссылкой на аэропорт Храброво, полеты будет совершать авиакомпания Победа.

Российский лоукостер планирует с 1 июля начать выполнять полеты из Калининграда в Сочи. Как передает ГТРК "Кубань" с ссылкой на аэропорт Храброво, полеты будет совершать авиакомпания "Победа".На данный момент минимальная стоимость билета по маршруту Калининград-Сочи-Калининград в июле составила 3999 рублей. Продажа уже открыта, как на сайте компании, так и в кассах аэропорта. Рейсы планируются два раза в неделю.Напомним, с июня "Победа" возобновляет регулярные полеты из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург, сообщал РБК. Стоимость перелета из Калининграда в Петербург снизится в 2,5 раза, в сравнении с ценами 2019 года.Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" поэтапно возобновит программу полетов внутрироссийских рейсов, начиная с 1 июня 2020 года, и обещает снизить стоимость билетов после возобновления полетов. Уже 14 мая на официальном сайте авиакомпании начнется продажа билетов на летние рейсы.