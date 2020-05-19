В городе Подольск Московской области грабитель с пистолетом напал на женщину и отобрал у нее мобильный телефон. Инцидент произошел на улице Кирова. Потерпевшая обратилась в полицию. ..

В городе Подольск Московской области грабитель с пистолетом напал на женщину и отобрал у нее мобильный телефон. Инцидент произошел на улице Кирова.Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщает .