18 мая в одном из бесхозных гаражей Кировска местный житель нашел труп школьницы. Насильственных признаков смерти на теле несовершеннолетней обнаружено не было. Как сообщает ИА , на место ..

18 мая в одном из бесхозных гаражей Кировска местный житель нашел труп школьницы. Насильственных признаков смерти на теле несовершеннолетней обнаружено не было.Как сообщает ИА "", на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Рядом с телом умершей находились канистра с прозрачной жидкостью и бутылка без этикетки.По предварительной версии, школьница была в компании двух друзей и распивала неизвестную жидкость. Причина смерти девушки устанавливается.