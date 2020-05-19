В Вологде ночью произошло возгорание в музее. Он расположен в непосредственной близости от здания регионального правительства, поэтому камеры зафиксировали подозрительного человека.

В Вологде ночью произошло возгорание в музее. Он расположен в непосредственной близости от здания регионального правительства, поэтому камеры зафиксировали подозрительного человека.Пожарная сигнализация в музее "Вологодская ссылка" сработала в три часа ночи. По сигналу первыми прибыли росгвардейцы, которые поначалу не обнаружили видимых следов пожара. Чуть позже прибыл директор музея. Он открыл главные двери учреждения, вот тогда и обнаружилось сильное задымление.Огнеборцы без труда нашли очаг возгорания, он был в подсобном помещении. Пожар удалось быстро ликвидировать. Далее к работе подключились эксперты МЧС. Как передает ГТРК "Вологда", музейные ценности в огне не пострадали.Сотрудники МЧС уже определили, что причиной пожара в музее стал поджог. Видеокамеры, расположенные на здании правительства рядом с музеем, зафиксировали злоумышленника. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, правоохранительные органы начали поиски подозреваемого.