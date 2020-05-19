Серьёзные трудности - это ещё мягко сказано. На сайте телеканала RT появилась очень любопытная статья о состоянии лондонского бизнеса Евгения Чичваркина, который долго работал над имиджем преуспевающего за границей эмигранта из России. Но теперь - едва ли может честно назвать себя успешным предпринимателем.

Серьёзные трудности — это ещё мягко сказано. На сайте телеканала RT появилась очень любопытная статья о состоянии лондонского бизнеса Евгения Чичваркина, который долго работал над имиджем преуспевающего за границей эмигранта из России. Но теперь — едва ли может честно назвать себя успешным предпринимателем.Ссылка — на актуальные данные английских аудиторских служб. Дескать, главная гордость эпатажного экс-владельца "Евросети" — ресторан в престижном районе британской столицы — не оправдала мощных вложений. И заложена крупному банку. В то время, как долги группы компаний Чичваркина прямо сейчас исчисляются десятками миллионов фунтов стерлингов.Что существенно превышает их активы. Отсюда необходимость сдерживаться в тратах из личного кошелька. Помимо прочего — на псевдо-политическом фронте. По информации наших коллег, беглому бизнесмену пришлось в срочном порядке ликвидировать им же созданный и широко разрекламированный фонд поддержки так называемой российской несистемной оппозиции.В общем, пояс — затянут. И более того — упоминается даже перспектива банкротства.32-ое место в рейтинге лучших заведений Великобритании, звезда "Мишлен", самая большая винная карта в мире, более 6500 наименований, винтовая лестница, собранная вручную и, тем не менее, сплошные убытки."Бизнес наполовину жив, потому что только доставка работает, а ресторан жив на 10%, потому что только доставка, но это соответственно маленькая часть. Ждем послаблений", — жалуется бывший магнат.Это, пожалуй, впервые, когда Чичваркин открыто признает, дела с фешенебельным рестораном, и винным магазином в центре Лондона идут так себе. Еще месяц назад речь шла о последовательном росте, а в прошлом году, эксцентричный бизнесмен, и вовсе заявлял, что с цифрами всё отлично, цитата — ел, ем, и буду есть черную икру. И если кому-то могло показаться, что причиной упадка стал карантин — это не совсем так. Еще в 2018 году британские аудиторы сомневались в финансовой стабильности его группы компании "Гедонизм", ведь долговые обязательства его группы компаний уже тогда на 1,5 миллиона фунтов стерлингов превышали ее активы. А общая сумма долгов сегодня превышает 60 миллионов фунтов."С точки зрения оценки активов в 18 с лишним миллионов фунтов, то получается, если мы из 60 вычитаем 31, и 18 это оценка бизнеса, то на самом деле его долги, не превышают свыше 10 миллионов фунтов. Вопрос, в каком разрезе, это будет рассматриваться, если кредиторы именно захотят потопить этот корабль, этот "Гедонизм", то это один сценарий, если захотят получить эти свои вложенные средства, это другой сценарий", — пояснил Алексей Герасимов, финансовый аналитик.31 миллионов фунтов стерлингов Чичваркин занял себе сам, из активов оставшихся после продажи "Евросети". Остальные почти 38 миллионов долга, по данным RT, складываются из обязательств перед банками и платежей по операционному лизингу. 13 января этого года, бизнесмен заложил банку и свой ресторан, ведь располагается известный "Хайд" в самом центре Лондона, на улице Пикадилли. Но не стоит хоронить бизнес Чичваркина, ведь если банки идут на встречу — жить взаймы можно сколько угодно долго."Всегда существует вопрос договоренности со своими инвесторами, вы же можете все время перезакладывать свои же вот эти долги, и дальше накапливать их. Инвестор тебе верит? Дальше! Готов реструктуризировать, готов пойти с тобой на какие-то договоренности, на какие-то отсрочки. Я думаю что, с этим можно жить бесконечно", — считает Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.Потому что жить на заработанное ранее, скорее всего, уже не получится. По оценкам RT, после бракоразводного процесса, покупки недвижимости, и выделения денег на развитие собственного бизнеса, в казне у Чичваркина осталось не более 6,3 миллионов фунтов стерлингов, против 95, его доли от вырученных за продажу "Евросети". На черную икру хватит, а вот на поддержку бизнеса вряд ли. Достигший невероятного успеха в России, повторить свой триумф в Лондоне не смог, но в интервью регулярно клеймит родину. Режим кровавый, а люди здесь биомасса, агрессивная каша."Его реальное положение дел, и какие они у него были в России, когда он зарабатывал здесь миллионы долларов с этой биомассой и на этой биомассе, и то, как он сейчас зарабатывает деньги, точнее не зарабатывает, а лишь тратит то, что он накопил в России. Показывает его отношение к жизни, и во-вторых, его позицию в целом, и его реальную конкурентоспособность", — уверен Иван Арканов, политолог.И, видимо для биомассы, на русском языке, в своем Инстаграме он выкладывает свежие фото — разбитые двери магазина, и подпись "На доставку работает в прежнем режиме, скоро откроется, новые ценники расставляются". Мол, мышление у вас, конечно, рабское, но почему бы не испить вам моего вина?