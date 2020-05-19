Индийская модель Шилпа Сетхи увеличила свою пятую точку до абсурдных размеров. Теперь она все снимки делает со спины и выкладывает в Инстаграм.

Индийская модель Шилпа Сетхи увеличила свою пятую точку до абсурдных размеров. Теперь она все снимки делает со спины и выкладывает в "Инстаграм".Однажды 25-летняя Шилпа Сетхи, которая не отличалась слишком округлыми формами, решилась на смелый шаг – сделать операцию по подтяжке бедер и ягодиц. На эту нужду модель потратила 10 тысяч долларов.Однако после первой операции девушка стала испытывать боль. У нее начались осложнения. Шилпа даже не могла присесть на протяжении нескольких месяцев. Тогда она поняла, что стала жертвой обмана клиники.Все положительные отзывы, которые были указаны на сайте, были ложные. Руководство это делало специально. К тому же, через год, как Сетхи сделала операцию, от рук тех же хирургов умерла 28-летняя клиентка.Шилпе пришлось снова ложиться под нож, чтобы исправить ошибки нерадивых специалистов. Модель, которая потратила еще 60 тысяч долларов, справилась с тремя болезненными процедурами. После этого она перестала испытывать какой-либо дискомфорт.Сетхи не жалеет, что решила увеличить себе ягодицы. Она уверена – с помощью большой пятой точки сможет окупить все затраты. Как только Шилпа заработает необходимую сумму денег, она увеличит себе грудь.На данный момент на инстаграм-аккаунтом необычной модели следят полтора миллиона человек. Там же есть и рекламные публикации, за которые Шилпа и получает денежные средства.Девушка поделилась своей историей, чтобы предупредить других представительниц прекрасного пола о последствиях некачественных пластических операций. Также она призвала пользователей Сети не зарабатывать на написании ложных отзывов о компаниях.