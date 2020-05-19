Разбив стекло, злоумышленники проникли в магазин и похитили денежные средства, которые позже разделили между собой...

Оперативниками Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы задержали подозреваемых в краже денежных средств из сейфа магазина.В полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов на Карамышевской набережной сработала система оповещения. К прибывшим полицейским обратилась сотрудница торговой точки, которая сообщила, что неизвестные проникли в магазин и похитили денежные средства из сейфа.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Зои и Александра Космодемьянских задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 23 и 38 лет.Установлено, что один из задержанных ранее работал в данном магазине и знал, где находится сейф, и ключ от него. Разбив стекло, злоумышленники проникли в магазин и похитили денежные средства, которые позже разделили между собой. Часть похищенного изъята.Следствием ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56