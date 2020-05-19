Жители Хакасии, Красноярского края и ряда других регионов стали свидетелями красочного появления метеора в небе над Сибирью. По оценке специалиста, воздушное тело могло сгореть в атмосфере и не долететь до земной поверхности.

Пользователи социальных сетей делятся видеозаписями, запечатлевшими появление яркого небесного тела в небе над Сибирью вечером в понедельник, 18 мая.Среди тех, кто мог наблюдать появление небесного гостя, оказались жители нескольких регионов, в том числе – Хакасии и Красноярского края.По оценке специалиста, озвученной одним из местных СМИ, речь, предположительно, может идти о метеоре, который сгорел в земной атмосфере до столкновения с поверхностью.