Очаровательный тюлененок попытался сбежать из центра спасения ластоногих в Санкт-Петербурге. Впрочем, далеко ему уйти не удалось. Сотрудники центра сфотографировали усевшегося в углу детеныша.

Очаровательный тюлененок попытался сбежать из центра спасения ластоногих в Санкт-Петербурге. Впрочем, далеко ему уйти не удалось. Сотрудники центра сфотографировали усевшегося в углу детеныша.Фото с "приунывшим" тюлененком опубликовали в группе "Спасение тюленей" в соцсети "ВКонтакте" с комментарием: "Когда побег не удался". Пользователи тут же отметили сходство животного с героем популярного интернет-мема – Ждуном.14 мая сообщалось, что в Финском заливе тюленям устроили выпускной. Троих подрощенных малышей выпустили в дикую природу. Ластоногие были найдены в акватории залива: они были сильно истощены и без помощи людей могли погибнуть.