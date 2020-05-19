Работающие пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России.

Работающие пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России.Речь идет о работающих пенсионерах, которые не перешли на удаленку. Больничные будут оплачиваться работнику за счет средств Фонда социального страхования за весь период. Деньги поступят в течение семи дней со дня оформления больничного. Выдаваться он будет на основе данных, которые работодатель отправит в ФСС. При этом самим сотрудникам не придется предоставлять дополнительные документы.Пособия будет рассчитываться по общим правилам. При стаже более 8 лет больничный будет оплачиваться в размере ста процентов.17 мая премьер Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает особый порядок выдачи больничных листов работающим пенсионерам. "В это время больничные листы могут оформляться дистанционно", — сказал глава правительства.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нерабочий период в России завершается 12 мая. Выход из режима самоизоляции будет постепенным. Для россиян старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, будет сохраняться режим повышенной безопасности. Глава государства отдельно обратился к пожилым людям и попросил их "еще потерпеть".