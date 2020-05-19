Глава французского футбольного клуба Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи поставлен на первое место рейтинга самых влиятельных футбольных персон по версии издания France Football.

Глава французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи поставлен на первое место рейтинга самых влиятельных футбольных персон по версии издания France Football.Аль-Хелаифи помимо правления в "ПСЖ" также руководит катарской телекомпанией beIN Media Group с 55 миллионами подписчиков. Компания, в свою очередь, занимается организацией грядущего футбольного чемпионата мира-2022.Помимо Аль-Хелаифи в тройку влиятельнейших людей футбола France Football также включил в список нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду и президента Международного футбольного союза (ФИФА) Джанни Инфантино.Впрочем, кто на каком месте расположился, пока остается неизвестным. Издание опубликует полный рейтинг 19 мая.Ранее стало известно, что Аль-Хелаифи замешан в коррупционном скандале. На имя функционера подан иск, согласно которому ему вменяют мошенничество, преступную халатность и дачу взяток бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке ради приобретения прав на показ матчей чемпионатов мира.Дело будет рассматриваться швейцарским судом в сентябре 2020 года.