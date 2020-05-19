Врач Александр Мясников рассказал россиянам, при каких симптомах сердечно-сосудистых заболеваний необходима госпитализация. Своими рекомендациями он поделился в передаче О самом главном на телеканале Россия 1.

Врач Александр Мясников рассказал россиянам, при каких симптомах сердечно-сосудистых заболеваний необходима госпитализация. Своими рекомендациями он поделился в передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1".Доктор Александр Мясников считает, что лекарства для лечения болезней сердца являются бесполезными. Более того, препараты (нитроглицерин, валокордин, корвалол) приносят вред и блокируют сигналы органа о недугах. Таким образом, человек лишь теряет время, уверен специалист.По словам эксперта, вызывать медиков необходимо тогда, когда "заложило" сердце. Например, как только человек сел на кровать и ему резко стало тяжело дышать, покрылся потом, началась одышка – немедленно нужно звонить врачам. После этих симптомов у больного есть два часа, чтобы получить помощь специалистов.Мясников также пояснил, что особое внимание на эти симптомы стоит обращать курящим толстым мужчинам старше 40 лет, которые страдают от повышенного давления, сахара и холестерина.18 Май 2020 в 10:56 PDTКстати, в начале мая доктор говорил, что скорую помощь также стоит вызывать, если человек не может сбить температуру выше 38-39 градусов с помощью жаропонижающих препаратов. Также нужно звонить врачам, если организм обезвожен и возникли трудности с дыханием. Помощь специалистов также может понадобиться при резком изменении цвета мочи, сухости во рту и выраженной заторможенности.