Врач Александр Мясников рассказал россиянам, при каких симптомах сердечно-сосудистых заболеваний необходима госпитализация. Своими рекомендациями он поделился в передаче О самом главном на телеканале Россия 1.
Врач Александр Мясников рассказал россиянам, при каких симптомах сердечно-сосудистых заболеваний необходима госпитализация. Своими рекомендациями он поделился в передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Доктор Александр Мясников считает, что лекарства для лечения болезней сердца являются бесполезными. Более того, препараты (нитроглицерин, валокордин, корвалол) приносят вред и блокируют сигналы органа о недугах. Таким образом, человек лишь теряет время, уверен специалист.
По словам эксперта, вызывать медиков необходимо тогда, когда "заложило" сердце. Например, как только человек сел на кровать и ему резко стало тяжело дышать, покрылся потом, началась одышка – немедленно нужно звонить врачам. После этих симптомов у больного есть два часа, чтобы получить помощь специалистов.
Мясников также пояснил, что особое внимание на эти симптомы стоит обращать курящим толстым мужчинам старше 40 лет, которые страдают от повышенного давления, сахара и холестерина.
18 Май 2020 в 10:56 PDT
Кстати, в начале мая доктор говорил, что скорую помощь также стоит вызывать, если человек не может сбить температуру выше 38-39 градусов с помощью жаропонижающих препаратов. Также нужно звонить врачам, если организм обезвожен и возникли трудности с дыханием. Помощь специалистов также может понадобиться при резком изменении цвета мочи, сухости во рту и выраженной заторможенности.