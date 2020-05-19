Прилетевший утром во Владивосток рейс из Бангкока вернул на родину 408 россиян. Из 207 — это приморские жители, уточняют Вести:Приморье. Теперь их отправят на двухнедельный карантин. Большинство проведет его дома. 46 человек отвезут в обсерватор Сахарный ключ.

Прилетевший утром во Владивосток рейс из Бангкока вернул на родину 408 россиян. Из 207 — это приморские жители, уточняют "Вести:Приморье". Теперь их отправят на двухнедельный карантин. Большинство проведет его дома. 46 человек отвезут в обсерватор "Сахарный ключ". 201 пассажир рейса авиакомпании "Россия" отправится дальше.Как известно, из-за эпидемии коронавирусной инфекции Россия с 27 марта приостановила регулярное авиасообщение с другими странами. Продолжали летать только рейсы, на которых наших туристов вывозили из других стран. С 31 марта количество вывозных рейсов сократили, ограничили также число прибывающих пассажиров.По данным оперштаба, за минувшие сутки заболели еще 63 жителя Приморья. Теперь общее число случаев COVID-19 по региону — 1402. В 13 обсерваторах края сейчас находятся 607 человек. Из них 272 — это вахтовики, прибывшие из других регионов, уточнила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская. Выписан после выздоровления 21 человек. Скончались 14. Всего, как сообщила зампредседателя правительства, министр здравоохранения Анастасия Худченко, 410 приморцев победили коронавирус.