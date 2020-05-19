Продажи новых автомобилей в ЕС в апреле снизились в 4,2 раза до 270,7 тысячи машин, в январе-апреле - на 38,5% до 2,75 миллиона машин, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

Продажи новых автомобилей в ЕС в апреле снизились в 4,2 раза до 270,7 тысячи машин, в январе-апреле — на 38,5% до 2,75 миллиона машин, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).Такое падение произошло впервые из-за пандемии. Больше всего из-за коронавируса пострадали Италия и Испания, и это сказалось и на экономики в целом, и на продаже автомобилей. В апреле в Италии регистрация новых автомобилей снизилась в 41 раз, в Испании - 28,7 раза.С начала года количество проданных новых автомобилей снизилось на 50% в трех из четырех основных рынков ЕС: в Италии — на 50,7%, Испании — на 48,9% и во Франция — на 48%. В Германии продажи снизились на 31%, как следует из пресс-релиза ACEA.Продажи российских автомобилей Lada в Европейском союзе (ЕС) снизились в годовом сравнении в январе-апреле в 2,4 раза до 662 машин, включая снижение в апреле в 3,5 раза.Продажи новых автомобилей PSA Group в Европе снизились в годовом выражении на 44,4% в январе-апреле (в 5,3 раза в апреле), Volkswagen Group — на 32,9% (в 3,7 раза), группы Renault — на 47% (в 4,8 раза).В апреле мировые продажи автомобилей упали на 44,8%, составив 3,967 миллиона штук, подсчитали в консалтинговой компании LMC Automotive, на которую ссылается "Автостат". Всего же за 4 месяца этого года в мире купили 21,012 миллиона машин (-29,2%).Первое место в апреле привычно удержал Китай: там продали 1 миллион 936 тысяч машин, что равно уровню прошлого года. Тому, что китайский рынок в апреле фактически вышел в ноль, помогли ослабление карантина и отложенный за его время покупательский спрос.На остальных рынках дела из-за карантина идут куда хуже. В Америке за апрель спад на 45,6% — реализовано 721,8 тысячи автомобилей. В Южной Америке дилеры продали лишь 55,3 тысячи автомобилей, что на 78,5% меньше по сравнению с апрелем 2019 года. В продажах также потеряли Япония (267,3 тысячи штук, -28,7%), Корея (164,3 тысячи штук, +8,3%) и Канада (65,8 тысячи штук, -63,8%).