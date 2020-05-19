Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту ухудшения самочувствия людей, объявивших голодовку в обсерваторе в Сочи.

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту ухудшения самочувствия людей, объявивших голодовку в обсерваторе в Сочи, передает РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в обсерваторе Сочи двоим прибывшим на курорт из Санкт-Петербурга и объявившим голодовку стало плохо​​​. Люди рассказали журналистам об отсутствии медицинского обеспечения в обсерваторе и невозможности получить передачи с продуктами. Через несколько дней после начала голодовки они сообщили, что плохо себя чувствуют.Между тем, представитель прокуратуры сообщил, что родственники некоторых граждан, находящихся в обсерваторе, передавали газированные напитки, содержащие алкоголь.