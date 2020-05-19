В Иркутской области ликвидировали массовые беспорядки в колонии №15. Осужденные устроили погром и сожгли все помещения. На территорию спецучреждения пришлось вводить спецназ.

В Иркутской области ликвидировали массовые беспорядки в колонии №15. Осужденные устроили погром и сожгли все помещения. На территорию спецучреждения пришлось вводить спецназ.Как подавили волнения? Кому они были на руку? И почему организаторами беспорядков называют влиятельных криминальных авторитетов? "Проплаченный бунт-2". Смотрите новое "Расследование Эдуарда Петрова".