Проведение тренировок нашей сборной по парусному спорту в Сочи пока остается под вопросом. Изначально планировалось начать их 1 июня. Об этом, как передает ТАСС, сообщила главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.

Проведение тренировок нашей сборной по парусному спорту в Сочи пока остается под вопросом. Изначально планировалось провести их в июне - с 1 по 16 число. Об этом, как передает ТАСС, сообщила главный тренер олимпийской сборной России по парусному спорту Наталья Иванова.Как уточняют "Вести Сочи", Министерство спорта направило в регионы рекомендательное письмо. В нем предлагается план постепенного выхода из карантина, введенного в связи с распространением коронавируса. Дальнейшие решения уже будут зависеть от местных властей, уточнила Иванова.Спортсмены очень хотели бы начать тренироваться, но определенной информации пока нет. Возможно, начнутся индивидуальные тренировки на базе "Юг-спорт". Но до сих пор неизвестно, сможет ли центр принять яхтсменов в начале лета, подчеркнула главный тренер.