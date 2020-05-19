Единый тариф на поставку газа можно вводить только на едином рынке, но пока такой интеграции в ЕАЭС нет, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Единый тариф на поставку газа можно вводить только на едином рынке, но пока такой интеграции в ЕАЭС нет, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).А пока такой интеграции нет, цены на газ должны определять на основе рыночной конъюнктуры с учетом расходов поставщиков и нормы прибыли на вложенный в добычу капитал, отметил Путин.Страны ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения) почти согласовали проект "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года", за исключением одного пункта, касающегося тарифов на поставку газа.Россия, Казахстан и Киргизия исходят из того, что подходы к ценообразованию на газ можно определить позднее, на переговорах по созданию общего рынка газа ЕАЭС, подчеркнул Путин. Эту формулу пока не принимают Армения и Белоруссия, у них своя точка зрения по этому вопросу. Если Армения и Белоруссия смогли бы согласиться с такой формулой, то других препятствий на пути одобрения стратегии не осталось бы вообще, пояснил Путин.Что касается предлагаемого Арменией и Белоруссией единого тарифа на услуги по поставке и транзиту газа, то Россия считает, что единый тариф можно ввести лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока не достигнут, заключил Путин.