Странам ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) необходимо создать новые производственные мощности, которые обеспечат продовольственную безопасность ЕАЭС и выпуск товаров первой необходимости, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Странам ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) необходимо создать новые производственные мощности, которые обеспечат продовольственную безопасность ЕАЭС и выпуск товаров первой необходимости, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.Страны ЕАЭС рассматривают вопрос об утверждении проекта "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года".Стратегия предусматривает создание системы управления совместными проектами в высокопроизводительных отраслях, закладывает основу для ускорения импортозамещения, локализации производства и продвижения совместных проектов с высокой интеграционной отдачей, отметил Путин.Между тем страны ЕАЭС должны создать новые производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность, выпуск товаров первой необходимости и других важных товаров, заключил Путин.