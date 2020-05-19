Странам Евразийского экономического союза еще многое предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета, которые прошло в формате видеоконференции.

Странам Евразийского экономического союза еще многое предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета, которые прошло в формате видеоконференции. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".Российский лидер отметил, что сейчас "мы живем в непростые времена" и что пандемия коронавируса напрямую отражается на взаимодействии в рамках ЕАЭС: влияет на экономику, на прямые контакты между людьми, создает трудности в реализации совместной повестке дня.По словам Путина, перед ЕАЭС стоят "действительно большие, масштабные задачи": необходимо победить эпидемию COVID-19, восстановить рост экономик, решить вопросы, связанные с социальными проблемами.В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В этом году председательствует Белоруссия.