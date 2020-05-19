Двое мальчиков 10 и 11 лет погибли в ДТП по вине пьяной женщины, протаранившей на своей машин мотоцикл в Алтайском крае.

Двое мальчиков 10 и 11 лет погибли в ДТП по вине пьяной женщины, протаранившей на своей машин мотоцикл в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении МВД.Авария произошла вечером 18 мая в Быстроистокском районе. По предварительным данным, 25-летняя местная жительница села за руль ВАЗ-2107 в нетрезвом виде, а по пути из села Быстрый Исток в сторону Верх Озерного выехала на встречную полосу и врезалась в мотоцикл с коляской.Находившиеся в люльке мальчики 2009 и 2010 годов рождения скончались на месте. Восемнадцатилетний владелец мотоцикла попал в больницу с многочисленными травмами, а его девушка отделалась легкими ушибами.В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.