Производитель смартфонов OnePlus временно отключит фильтр в камере нового флагманского аппарата OnePlus 8 Pro, который, как обнаружили пользователи, позволяет "видеть" через некоторые типы пластика и ткани.В компании, передает The Verge, подчеркнули, что фильтр "Photochrom" не позволяет заглянуть сквозь толстый слой материала, однако извинились за то, что заставили пользователей беспокоиться о своей приватности. Об этом сказано в посте в официальном аккаунте OnePlus в китайской соцсети Weibo.Смартфон OnePlus 8 Pro вышел в апреле. Вскоре пользователи обнаружили, что работающая в инфракрасном диапазоне дополнительная, четвертая камера с цветным фильтром позволяет аппарату "просвечивать" пластиковые предметы и ткань.One of the best examples ∎∎∎∎#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP- Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020Чтобы включить фотохромный фильтр, нужно перейти в режим Photochrom ("Фотохром") в приложении камеры. В компании поясняют, что 5-мегапиксельный ИК-датчик служит для превращения "рядовых сцен в сюрреалистический пейзаж", однако первые владельцы OnePlus 8 Pro успели найти ему другое применение.Анонс OnePlus 8 Pro состоялся в прошлом месяце. Флагманская модель стоит немало - от $899, зато комплектуется одним из лучших экранов на рынке. Также ей достались новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 865, пыле- и влагонепроницаемый корпус, а также скоростная беспроводная зарядка Warp Charge на 30 ватт.