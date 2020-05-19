Лера Кудрявцева сегодня, 19 мая, отмечает день рождения. В честь своего 49-летия популярная ведущая выложила тщательно оберегаемые фото.

Лера Кудрявцева сегодня, 19 мая, отмечает день рождения. В честь своего 49-летия популярная ведущая выложила тщательно оберегаемые фото.Сегодня, 19 мая, Лера Кудрявцева отмечает важную дату – свой день рождения. К 49 годам телеведущая добилась популярности и успеха. Гламурная блондинка убеждена, что даже именно по этой причине ее многие ненавидят. Например, Лера неизменно попадает под град критики и даже оскорблений со стороны неизменного лидера группы "Ласковый май" Андрея Разина.Впрочем, в этот день телеведущая лишь получает поздравления. Добрые слова в адрес именинницы выразили ее коллега Екатерина Андреева, артисты Ольга Орлова и Стас Костюшкин, актриса Олеся Судзиловская и продюсер Игорь Крутой, певица Юлия Ковальчук и актер Гоша Куценко, а также Анфиса Чехова, Катя Семенова и многие другие.В честь дня рождения Лера Кудрявцева внезапно разоткровенничалась. Обычно о своей личной жизни популярная телеведущая предпочитает не распространяться. Но на сей раз сделала исключение. У себя в инстаграм-аккаунте она опубликовала серию ранее неизданных фотографий, в том числе кадры, на которых позирует с округлившимся животом, и снимки, где ее дочь Мария только родилась.18 Май 2020 в 4:27 PDT"Мои Года – Мое богатство! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – коротко подписала кадры Лера Кудрявцева. Телеведущая родила дочь Машу от молодого мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В недавнем интервью гламурная блондинка не стала скрывать, что , и тогда она прибегла к ЭКО.Причем с первой попытки забеременеть Лере Кудрявцевой тоже не удалось. "Получилось, наверное, с третьей. Я дикая ссыкунья в этом, поэтому после этого я два месяца просто бегала по врачам. Гормоны – это плохо. Я колола их в живот, это была минимальная доза", – говорила Лера Кудрявцева.