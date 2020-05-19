Роснефть заморозила проект Солимойнс в Бразилии из-за сделки ОПЕК+, заявил первый вице-президент компании Павел Федоров. Заморожен также проект Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) на российском Дальнем Востоке и ряд других проектов.

"Роснефть" заморозила проект "Солимойнс" в Бразилии из-за сделки ОПЕК+, заявил первый вице-президент компании Павел Федоров. Заморожен также проект Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) на российском Дальнем Востоке и ряд других проектов.Проект "Солимойнс" находится на ранней стадии геологоразведки. На месторождении выполнен значительный объем поисково-разведочных работ, включая сейсморазведку 2D/3D и бурение четырех поисково-разведочных скважин, пояснили "Интерфаксу" в "Роснефти".В связи с сокращением инвестиционной программы и заключением соглашения ОПЕК+ "Роснефть" решила приостановить работу на "Солимойнс", но компания продолжит исполнять условия лицензионных соглашений.Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил ранее, что с учетом состояния мирового нефтяного рынка компании придется сократить инвестпрограмму в 2020 году до 750 миллиардов руб. против 950 миллиардов руб. в 2019 году."Роснефть" осуществляет проект разведки и добычи углеводородов в бассейне реки Солимойнс (штат Амазонас). Компания получила 13 лицензионных участков общей площадью 32,6 тысячи кв. км.По оценкам DeGolyer and MacNaughton, участки содержат условные ресурсы газа в объеме 60 миллиардов куб. м. Перспективные ресурсы нефти и конденсата составляют 57 миллионов тонн, газа — 176 миллиардов куб. м.Rosneft Brasil (100% дочернее предприятие "Роснефти") и власти штата Амазонас в июне 2019 года подписали соглашение о том, что проекту "Солимойнс" предоставят налоговые льготы и поддержку при строительстве инфраструктуры.