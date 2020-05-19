Летняя оздоровительная кампания в этом году, скорее всего, начнется 1 июля, в лагерях смогут отдохнуть менее 7 млн детей, смены могут быть сокращены с 21 до 14 дней.

Летние лагеря для школьников могут быть открыты 1 июля. Такие рекомендации дает Роспотребнадзор. Решения об открытии лагерей будут принимать регионы.На заседании комитета Совета Федерации по соцполитике во вторник замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что в лагерях смогут отдохнуть менее 7 миллионов детей. Однако летний оздоровительный сезон пройдет с определенными ограничениями в связи с пандемией коронавируса."Основное условие — это максимально создать закрытый режим загородных учреждений — одномоментный заезд", — сказала она. Те есть если раньше можно было заезжать в течение нескольких дней, то теперь заезд будет одномоментный. В течение смены персонал должен находиться все время в лагере.Как сообщает "Интерфакс", детей будут тестировать на коронавирус. "Нужно понимать, кто будет это делать, из каких ресурсов, есть ли мощности. Желательно уже сейчас проработать и рассчитать", — сказала Брагина. В лагерях должны пройти не просто генеральные уборки, а дезинфекции. Должны быть созданы запасы средств защиты и антисептиков. Также необходимо обратить внимание на число медицинских работников в лагерях.Кроме того, уточнила Брагина, Минпросвещения предлагает сократить смены с 21 до 14 дней. Однако, по ее мнению, оздоровительный эффект за 14 дней достигнут быть не может