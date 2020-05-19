В Восточном военном округе тестируют дистанционный электрошокер Парализатор. Эти устройства впервые поступили на вооружение военной полиции Белогорского гарнизона, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В Восточном военном округе тестируют дистанционный электрошокер "Парализатор". Эти устройства впервые поступили на вооружение военной полиции Белогорского гарнизона, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Военнослужащий апробирует новейший комплекс нелетального оружия «Парализатор», впервые поступивший на вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона Восточного военного округа.#Минобороны #АрмияРоссии #ВоеннаяПолиция #Оружие pic.twitter.com/vnCWzqYt6o— Минобороны России (@mod_russia) May 19, 2020ЭШУ "Парализатор" разработан и выпускается петербургским Научно-производственным объединением специальных материалов. Как поясняют создатели, шокер можно использовать как в "ближнем бою", так и на дистанции. В последнем случае на "Парализатор" устанавливается модуль "Тонус", который стреляет в нападающего токопроводящими электродами.Характеристика "Парализатора" не сообщаются. Однако аналогичное устройство американского производства Taser способно достать противника на расстоянии до 10 метров.