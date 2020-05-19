Российский нападающий клуба НХЛ Каролина Харрикейнз Андрей Свечников занял первое место в рейтинге самых прогрессирующих хоккеистов сезона 2019/20. Его составлением занимался канадский портал Sportsnet.
Российский нападающий клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников занял первое место в рейтинге самых прогрессирующих хоккеистов сезона 2019/20. Его составлением занимался канадский портал Sportsnet.
Следом за Свечниковым, ставшим единственным в рейтинге представителем России, расположился канадский нападающий Трэвис Конечны из "Филадельфии Флайерз". Замкнул тройку самых прогрессирующих игроков НХЛ швейцарец Кевин Фиала, выступающий за "Миннесоту Уайлд".
Свечникову 20 лет, он является уроженцем Барнаула. В НХЛ выступает с 2018 года, когда был выбран на драфте под общим вторым номером. В текущем сезоне Андрей принял участие в 68 матчах, отличившись 61 набранным очком: из них 24 гола и 37 результативных передач.