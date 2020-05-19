Российский нападающий клуба НХЛ Каролина Харрикейнз Андрей Свечников занял первое место в рейтинге самых прогрессирующих хоккеистов сезона 2019/20. Его составлением занимался канадский портал Sportsnet.

Российский нападающий клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников занял первое место в рейтинге самых прогрессирующих хоккеистов сезона 2019/20. Его составлением занимался канадский портал Sportsnet.Следом за Свечниковым, ставшим единственным в рейтинге представителем России, расположился канадский нападающий Трэвис Конечны из "Филадельфии Флайерз". Замкнул тройку самых прогрессирующих игроков НХЛ швейцарец Кевин Фиала, выступающий за "Миннесоту Уайлд".Свечникову 20 лет, он является уроженцем Барнаула. В НХЛ выступает с 2018 года, когда был выбран на драфте под общим вторым номером. В текущем сезоне Андрей принял участие в 68 матчах, отличившись 61 набранным очком: из них 24 гола и 37 результативных передач.