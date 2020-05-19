19.05.2020

2020-05-19 12:20:03

«Ростелеком» расписал во Владимире коммуникационные шкафы

Десять распределительных коммуникационных шкафов с символикой Победы появились во Владимире. Инициатор акции - "Ростелеком".

Это подарок компании жителям города к 75-летию Победы. По словам Павла Шатохина - директора филиала во Владимирской и Ивановской областях, идея вынашивалось давно. Им очень хотелось сделать из скучных серых шкафов -арт-объекты, которые вписывались бы в городскую инфраструктуру. Совместно с городской администрацией выбрали два макета. Изображения покрыты антивандальным лаком. Он защищает поверхность от граффити и расклейки объявлений. Если эта идея понравится владимирцам, то у проекта будет продолжение.

Вера Куликова