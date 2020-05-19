Российский рубль укрепился до максимума за два месяца. Доллар на Московской бирже стоит 72 руб. 57 коп., а евро впервые с начала марта опускался ниже 79 руб., но закрытие дня прошло все же выше этой отметки - 79 руб. 30 коп.

Российский рубль укрепился до максимума за два месяца. Доллар на Московской бирже стоит 72 руб. 57 коп., а евро впервые с начала марта опускался ниже 79 руб., но закрытие дня прошло все же выше этой отметки — 79 руб. 30 коп.Столь бурное начало недели на валютном рынке вызвано сразу несколькими факторами. Прежде всего это рост цен на нефть. Стоимость барреля смеси Brent приближается уже к $36. Российская смесь Urals перешагнула рубеж $30 еще на прошлой неделе. При этом, как сообщает агентство Argus, все майские партии уже проданы, и трейдеры ждут начала торговли июньскими грузами сорта уже на этой неделе.Пока страны-участницы сделки ОПЕК+ все сильнее сокращают добычу, другие страны, особенно Китай, увеличивают спрос. По данным агентства Bloomberg, импорт в КНР уже достиг уровня прошлого года – 13 миллионов баррелей в сутки.Кроме того, поддержку рублю оказывают продажи валюты со стороны экспортеров, которым нужно в ближайшие дни уплатить налоги в бюджет. Некоторым из них рубль понадобится еще и для выплаты дивидендов – это "НОВАТЭК" и "Норильский никель".По оценкам экспертов, до конца месяца продажи валюты на бирже могут составить до $2 миллиардов.Спрос на рублевые активы позитивно сказывается и на долговом рынке. Доходности облигаций федерального займа продолжат обновлять минимумы, а сводный индекс стоимости гособлигаций России достиг исторического максимума.Добавим, что оптимизм на мировых площадках вызван новостями от компании Moderna, сообщившей о прорыве в создании вакцины от коронавируса.