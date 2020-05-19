Сбербанк и Аэрофлот согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Одобрена также реструктуризация лизинговых обязательств авиакомпании Победа, к концу мая стороны договорятся по авиакомпании Россия.

Сбербанк и "Аэрофлот" согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Одобрена также реструктуризация лизинговых обязательств авиакомпании "Победа", к концу мая стороны договорятся по авиакомпании "Россия".Между тем долг "Аэрофлота" незначительный по сравнению с обязательствами по лизингу, заявил Попов "Интерфаксу". В отчетности "Аэрофлота" по МСФО за 2019 год общий долг группы перед Сбербанком не указан. Банк выдал "Аэрофлоту" кредит на 8 миллиардов руб. без обеспечения, срок действия договора — до апреля 2020 года."Сбербанк Лизинг" заявил ранее, что готов перенести платежи авиакомпаний за лизинг самолетов более чем на полгода. "Аэрофлот" договорился с "ВТБ Лизингом" о лизинговых каникулах на шесть месяцев по 67 самолетам.