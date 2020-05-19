Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева выступила с оценкой продолжительности эпидемии коронавируса в России. Она отметила, что сейчас в стране наблюдается тенденция к преодолению пика.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева выступила с оценкой продолжительности эпидемии коронавируса в России. Она отметила, что сейчас в стране наблюдается тенденция к преодолению пика.Последние новости и данные статистики, полученные 18 мая, демонстрируют постепенное снижение ежедневного прироста числа зараженных коронавирусом в России. Если судить по поступающим цифрам, график распространения эпидемии переходит к нисходящей части кривой.Впрочем, пока с абсолютной уверенностью утверждать, что пик уже пройден, нельзя, отметила Нурбубу Молдогазиева. Она предположила, что постепенное снижение ежедневного числа зараженных будет наблюдаться в России еще порядка пяти или шести недель. Минимума оно сможет достигнуть уже в конце июня или начале июля."Это при условии соблюдения ограничительных мер", – подчеркнула биолог.О завершении эпидемии коронавируса в России можно будет говорить уже в августе. Однако для таких выводов потребуется, чтобы в стране не был зафиксирован ни один новый случай заражения, а границы оставались закрытыми до окончания пандемии во всем мире.Напомним, люди ждут завершения эпидемии коронавируса в России для того, чтобы наконец получить возможность вернуться к нормальной жизни. Карантин в стране частично ослабляется, однако негативное влияние болезни и связанных с ней ограничительных мер по-прежнему заметно.Статистика и последние новости показывают, что к 19 мая 2020 года становится возможно предполагать прохождение пика эпидемии коронавируса в России. Ученые пока не спешат с выводами, однако сами люди замечают снижение числа заразившихся каждый день.6 Апр 2020 в 10:03 PDT