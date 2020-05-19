За последние несколько лет Настя Ивлеева красила волосы в самые разные цвета. Однако последним преображением блогера поклонники были по-настоящему ошарашены.

За последние несколько лет Настя Ивлеева красила волосы в самые разные цвета. Однако последним преображением блогера поклонники были по-настоящему ошарашены.Недавно Настя Ивлеева показала в своем инстаграм-аккаунте, как она выглядела во время переезда в Москву. Тогда еще никому не известная девушка-брюнетка из Ленинградкой области начала покорять столицу и всего через несколько лет добилась удивительных результатов.С приходом популярности и баснословных гонораров Настя начала экспериментировать со своей внешностью. Будучи ведущей трэвел-шоу "Орел и решка" Ивлеева перекрасилась в блондинку. Уже тогда блогер перестала быть похожей на саму себя. Преданные фанаты, которые привыкли к темноволосой девушке, скептически отнеслись к ее новому образу.Позже телеведущая покрасилась в розовый цвет. Однако на тот момент такое окрашивание было трендом, многие знаменитости предпочли этот оттенок, поэтому Настя не удивила поклонников преображением.Но на этот раз Ивлеевой удалось произвести фурор, пишет . Многомиллионная аудитория пришла в восторг, когда девушка опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена с бирюзовым цветом волос."Потрясающе выглядишь, Настя!", "Почему ты становишься красивее с каждый секундой?", "Тебе очень идет этот цвет", – написали фолловеры. Некоторые пользователи Сети не могли не отметить тот факт, что Ивлеева часто подначивает поющую ведущую шоу "Дом-2". "Сейчас Бузова перекрасится в голубой!", – пошутил подписчик.19 Май 2020 в 1:11 PDTОднако пока нельзя с уверенностью сказать, на самом ли деле Настя покрасила свои волосы в необычный цвет. Вполне возможно, что блогер просто примерила парик.