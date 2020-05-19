За последние несколько лет Настя Ивлеева красила волосы в самые разные цвета. Однако последним преображением блогера поклонники были по-настоящему ошарашены.

За последние несколько лет Настя Ивлеева красила волосы в самые разные цвета. Однако последним преображением блогера поклонники были по-настоящему ошарашены.Недавно Настя Ивлеева показала в своем инстаграм-аккаунте, как она выглядела во время переезда в Москву. Тогда девушка-брюнетка из Ленинградкой области начала покорять столицу и всего через несколько лет добилась удивительных результатов.С приходом популярности и баснословных гонораров Настя начала экспериментировать с внешностью. Будучи ведущей шоу "Орел и решка", Ивлеева перекрасилась в блондинку. Уже тогда блогер перестала быть похожей на себя. Фанаты, которые привыкли к темноволосой девушке, скептически отнеслись к ее новому образу.Позже телеведущая выбрала розовый цвет. На тот момент такое окрашивание было трендом, многие знаменитости предпочли этот оттенок, поэтому Настя не удивила поклонников преображением.А вот на этот раз Ивлеевой удалось произвести фурор, пишет . Многомиллионная аудитория пришла в восторг, когда девушка опубликовала снимок, на котором запечатлена с бирюзовым цветом волос."Потрясающе выглядишь, Настя!", "Почему ты становишься красивее с каждый секундой?", "Тебе очень идет этот цвет", – написали фолловеры. Некоторые пользователи Сети не могли не отметить тот факт, что Ивлеева часто подначивает поющую ведущую шоу "Дом-2". "Сейчас Бузова перекрасится в голубой!" – пошутил подписчик.19 Май 2020 в 1:11 PDTОднако пока нельзя с уверенностью сказать, на самом ли деле Настя покрасила волосы в необычный цвет. Вполне возможно, что блогер просто примерила парик.