Поклонники переживают за здоровье 40-летней Анны Семенович. Недавно певица напугала народ снимком поврежденной ноги.

Поклонники переживают за здоровье 40-летней Анны Семенович. Недавно певица напугала народ снимком поврежденной ноги.Полтора месяца назад Анна Семенович отпраздновала свой день рождения. Однако недавно певица решила вновь устроить торжество по случаю юбилея. Посиделки с друзьями проходили весело, с плясками. А на следующий день нога у Анны сильно распухла, травму она показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта.Спустя некоторое время Семенович начали писать не только поклонники, но и звонить журналисты. Представители СМИ просили рассказать, как она сейчас себя чувствует. Чтобы избавить себя от многочисленных разговоров, Анна решила ответить всем в "Инстаграме".Она объяснила, что у нее растяжение связок. Совсем скоро все пройдет, и певица снова сможет нормально ходить."Спасибо за беспокойство, я просто подвернула свою ножку", – написала экс-участница группы "Блестящие".Кстати, многие предпочитают не отмечать 40-летие, считая это плохой приметой. Но Анна не верит в это. Она считает, что теперь у нее жизнь только начинается. Это она аргументирует наблюдениями. Певица заметила, что многие женщины именно после 40 лет создают семьи и рожают детей.