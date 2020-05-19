Американская компания Sempra Energy начала производство сжиженного природного газа (СПГ) на третьей очереди завода Cameron LNG в США. Поставки СПГ с третьей линии завода по толлинговым соглашениям начнут в III квартале.

Американская компания Sempra Energy начала производство сжиженного природного газа (СПГ) на третьей очереди завода Cameron LNG в США. Поставки СПГ с третьей линии завода по толлинговым соглашениям начнут в III квартале.Первый этап проекта предусматривает ввод в строй трех очередей завода общей мощностью 13,5 млн тонн СПГ в год, отмечает "Интерфакс". Второй этап предполагает строительство двух дополнительных очередей и двух дополнительных СПГ-резервуаров.В первом этапе проекта Cameron LNG участвует консорциум, в который входят Sempra LNG, французская Total, японские Mitsui & Co., Ltd. и Japan LNG Investment, LLC (СП Mitsubishi Corporation и Nippon Yusen Kabushiki Kaisha).Sempra Energy косвенно принадлежат 50,2% Cameron LNG, завод находится в штате Луизиана.