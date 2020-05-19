Мероприятие направлено на профилактику нарушений правил перевозки пассажиров такси.

Сотрудники Госавтоинспекции Владимирской области провели мероприятие, направленное на профилактику нарушений правил перевозки пассажиров легковым такси. Совместно с полицейскими в контрольных мероприятиях принял участие сотрудник департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области Сергей Ситников. Основное внимание было уделено пресечению нелегальных перевозок.На улицах областного центра инспекторы ГИБДД, останавливая транспортные средства, проверяли, соблюдают ли водители установленные нормы и стандарты. Сотрудники органов внутренних дел напоминали автомобилистам требования Правил дорожного движения, регламентирующие перевозку пассажиров.В результате двухчасовой проверки сотрудниками полиции составлено 19 материалов. К административной ответственности привлечены 4 лица за незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства. По данным фактам подготовлены материалы на аннулирование регистрации транспортных средств. Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции составили 2 протокола за незаконное нанесение цветографических схем легкового такси.В отношении трех должностных лиц автопредприятий составлено три административных материала.Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции напоминали водителям такси требования об обязательном ношении масок во время перевозки пассажиров, проведении дезинфекционных работ салона автомобиля после каждой поездки с пассажирами и вручали соответствующие листовки.Работа сотрудников Госавтоинспекции по обеспечению безопасности пассажирских перевозок легковыми такси будет продолжена.