Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Первый заместитель главы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский считает, что в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет.

Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.Первый заместитель главы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский сказал РИА Новости, что в условиях пандемии тема здоровья нации "приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет".Кроме того, сенаторы просят Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака. Документом предлагается запретить продажу снюсов и курение кальянов в общественных местах, а электронные сигареты приравнять к обычным сигаретам.Сенаторы готовят свои предложения в проект постановления по итогам "правительственного часа", который пройдет в среду с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в условиях пандемии и введенного режима самоизоляции россияне стали чаще умирать от алкоголя. Причем, "мальчики сразу дают более высокие показатели смертности". Поэтому он предложить повысить возраст продажи алкоголя. С таким предложением еще в прошлом году выступало министерство экономики России.Кроме того, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее пояснял, что повышение возраста покупки алкоголя до 21 года необходимо, так как именно к этому возрасту организм достигает физиологической зрелости и может оказать сопротивление алкогольной зависимости.