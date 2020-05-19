Звезда сериала Друзья находится в поисках новых отношений. 50-летний Мэттью Перри, судя по всему, оправился после расставания с любимой.

Звезда сериала "Друзья" находится в поисках новых отношений.50-летний Мэттью Перри, судя по всему, оправился после расставания с любимой.Знаменитость некоторое время встречалась с менеджером поактерам Молли Хервиц. Роман с молодой красоткой на время отвлек Мэттью Перри отпроблем с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Рядом с Молли звезда сериала "Друзья"воспаряла духом и забыла о пагубных пристрастиях.Не так давно Хервиц ушла от Перри. По слухам, девушкапосчитала, что артист вот-вот сорвется и забудет о трезвости. Молли поняла, чтобольше не может помочь Мэттью.Фанаты переживали, что после разрыва звезда сериала "Друзья"сорвется и поставит крест на многолетней борьбе с зависимостью. Между темпоследние новости об артисте заставили поклонников Перри выдохнуть с облегчением.Как оказалось, любимец публики не "пустился во все тяжкие", как опасалисьмногие, а решительно ищет новую любовь. По словам инсайдера, Мэттью восстановилаккаунт в популярном приложении для знакомства. Теперь звезда сериала "Друзья" активнопереписывается с дамами.18 Май 2020 в 9:41 PDTНапомним, не так давно. На кадрах, сделанных папарацци, артист выгляделобрюзгшим и болезненным. Напомним, сериал "Друзья" можно смотретьонлайн на видеосервисе .