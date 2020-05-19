Звезда сериала Друзья находится в поисках новых отношений.
50-летний Мэттью Перри, судя по всему, оправился после расставания с любимой.
Звезда сериала "Друзья" находится в поисках новых отношений.
50-летний Мэттью Перри, судя по всему, оправился после расставания с любимой.
Знаменитость некоторое время встречалась с менеджером по
актерам Молли Хервиц. Роман с молодой красоткой на время отвлек Мэттью Перри от
проблем с зависимостью от алкоголя и наркотиков. Рядом с Молли звезда сериала "Друзья"
воспаряла духом и забыла о пагубных пристрастиях.
Не так давно Хервиц ушла от Перри. По слухам, девушка
посчитала, что артист вот-вот сорвется и забудет о трезвости. Молли поняла, что
больше не может помочь Мэттью.
Фанаты переживали, что после разрыва звезда сериала "Друзья"
сорвется и поставит крест на многолетней борьбе с зависимостью. Между тем
последние новости об артисте заставили поклонников Перри выдохнуть с облегчением.
Как оказалось, любимец публики не "пустился во все тяжкие", как опасались
многие, а решительно ищет новую любовь. По словам инсайдера, Мэттью восстановил
аккаунт в популярном приложении для знакомства. Теперь звезда сериала "Друзья" активно
переписывается с дамами.
18 Май 2020 в 9:41 PDT
Напомним, не так давно. На кадрах, сделанных папарацци, артист выглядел
обрюзгшим и болезненным. Напомним, сериал "Друзья" можно смотреть
онлайн на видеосервисе .