Субсидии на поддержку занятости для 244,5 тысячи российских предприятий малого и среднего бизнеса в общей сложности на 10,4 миллиарда руб. уже одобрены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития.

Субсидии на поддержку занятости для 244,5 тысячи российских предприятий малого и среднего бизнеса уже одобрены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития. По информации ведомства, общая сумма платежей по одобренным заявкам составит 10,4 миллиарда руб."Субсидии на поддержку занятости МСП одобрены уже 244,5 тысячи предприятиям. Сумма платежей по ним составляет 10,4 миллиарда руб., из них 7,7 миллиарда руб. уже дошли до 180,3 тысячи предпринимателей, остальным денежные средства в ближайшие дни выплатит Федеральное казначейство", – цитирует агентство сообщение ведомства.Всего же, как отмечают в Минэкономразвития, на субсидии в России могут претендовать 1,3 миллиона организаций и ИП. В общей сложности правительство выделило на субсидии для предприятий малого и среднего бизнеса более 81 миллиарда руб.Заявки на предоставление субсидий принимает ФНС. По состоянию на 18 мая служба уже получила 472,8 тысячи заявлений, из них 311 тысяч отвечают всем необходимым критериям.