До конца мая летней погоды в Москве ждать не стоит. Об этом сообщил в Facebook ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сейчас в столице температура воздуха на 6 градусов ниже нормы.

До конца мая летней погоды в Москве ждать не стоит. Об этом сообщил в Facebook ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сейчас в столице температура воздуха на 6 градусов ниже нормы.Во вторник, 19 мая, погода в городе обусловлена тыловой частью уходящего на восток циклона. Москвичей ждет облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 11-13 градусов в столице и от 9 до 14 градусом в Подмосковье. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление стабильное, составит744 миллиметра ртутного столба."По температуре мы отброшены на целый месяц назад, – отметил синоптик. – Теперь стоит вопрос, когда все это закончится. Я думаю, нам остается померзнуть какую-то неделю, когда ночами воздух будет остывать до нуля – плюс 5 градусов, днем – от 7 до 12".В конце месяца – 25 мая – ожидается резкая перестройка в атмосфере: поток северного ветра закончится."К нам пойдет уже настоящее тепло, – сказал синоптик. – С 26 мая даже ночью будет не прохладнее 7-12 градусов тепла". Дневная температура составит 20-25 градусов, осадков не ожидается.Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что жителей Москвы и области ждет теплый июнь – не исключено, что он будет теплее, чем обычно. Такая же ситуация, по словам синоптика, ждет Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области.