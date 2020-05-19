Москвичи по случайной выборке уже четвертый день получают письма с портала госуслуг с приглашением пройти бесплатное тестирование, чтобы узнать, есть ли в организме новый коронавирус или иммунитет к нему. Однако это предложение, от которого можно отказаться, если человек боится идти в поликлинику.

Москвичи по случайной выборке уже четвертый день, с 15 мая, получают письма с портала госуслуг с приглашением пройти бесплатное тестирование, чтобы узнать, есть ли в организме новый коронавирус или иммунитет к нему. На выбор предлагаются три дня.При этом в письме обращают внимание на то, что "отрицательный результат теста не дает 100-процентной гарантии отсутствия вируса в организме". "В связи с этим необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также использования масок и перчаток, сохраняется", — говорится в сообщении.В письме также дается полная инструкция, как записаться на сдачу крови из вены. Для этого на портале mos.ru надо выбрать строку "Запись на прием к врачу, отмена и перенос записи", а в блоке "Специализация" выбрать строчку "Кровь (антитела covid-19)" и указать удобную дату и время посещения поликлиники, к которой прикреплен человек по своему ОМС.Затем на номер телефона приходит СМС, в котором напоминают дату и время сдачи крови, а также номер кабинета.Спустя некоторое время на телефон поступает звонок, в котором робот спрашивает: подтверждает ли человек свой визит в поликлинику? Если он передумал, то можно ответить: "Нет". Тогда будет задан вопрос: "Желаете ли вы изменить дату посещения?" На второй ответ "нет" робот сообщает, что запись отменена.Позже сообщение об отмене записи также приходит по СМС.Идти сдавать этот анализ готовы не все москвичи, попавшие в случайную выборку. Прежде всего, потому, что в условиях пандемии коронавируса поликлиники – далеко не самое безопасное место.По крайней мере, как ранее сказал официальный представитель Оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом доктор Мясников, сейчас от посещения поликлиник без крайней необходимости лучше отказаться, а при легкой форме течение болезни лечиться дома.Однако такое массовое тестирование необходимо властям для того, чтобы понимать ситуацию с коронавирусом в городе, а также по максимуму выявить тех, у кого уже есть иммунитет к коронавирусной инфекции, и какой процент является бессимптомными носителями.Сейчас сдать бесплатные анализы можно в 30 поликлиниках столицы, а к концу мая в день будут тестировать уже по 200 тысяч человек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил о том, что в городе запускается бесплатное тестирование на антитела к COVID-19. Пока по случайной выборке приглашения приходят в день 70 тысячам москвичей, а в ближайшие 2-3 недели, как сказал столичный градоначальник, бесплатное тестирование сможет пройти любой москвич.